Rusya’dan İngiltere’ye protesto notası

Carter, Sunday Telegraph gazetesine ve bir televizyon kanalına açıklamasında, Rusya’nın uyguladığı politikanın İngiltere’nin askeri yanıt vermesine yol açabileceğini söyledi. İngiliz general, Rusya’nın Suriye hükümetine verdiği destek ve Afrika’daki insani projelerinin saldırı riskiyle eşdeğer güvenlik tehditleri olduğunu belirtti.

Büyükelçilik, Carter’in bu sözlerinin İngiltere’nin resmi duruşunu ne kadar yansıttığını öğrenmek istiyor.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “En üst düzey İngiliz askerinin ağzından çıkan bu ifadeleri kusurlu ve pervasız buluyoruz” denildi.

Carter’in, Rusya’nın her zaman İngiltere’yi kaygılandıran güvenlik konularıyla ilgili profesyonel ve karşılıklı saygıya dayanan diyaloga hazır olduğunu görmezden geldiğini kaydeden Büyükelçilik, “Genelkurmay başkanlıkları ve ulusal güvenlik konseyleri arasındaki bazı temasların canlandırılması bunu doğruluyor” ifadelerini kullandı.