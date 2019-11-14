Müslüman kadını öpen Bulgaristan Başbakanı’na partisinden tepki

Bulgaristan'da iktidar partisi GERB'in kurucularından Duşana Zdravkova, ABD’nin yeni Sofya Büyükelçisi Herro Mustafa’ya sarılıp öpen Başbakan Boyko Borisov’u 'laubalilikle' suçladı.

Yaşanandan dolayı utançlık duyduğunu belirten Zdravkova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siz yeterince Bulgaristan’ı ve vatandaşlarını rezil ettiniz, Müslüman olan diplomat kadının şeref ve onurunu düşürdüğünüzü söylemiyorum bile. Biraz bile olsa onun hakkında bilgi sahibi olsaydınız bunun ne kadar derinden yaralayabileceğini bilirdiniz. Size protokolü öğretmek, kaçırdıklarınız dersleri telafi etmeye zorlamak ve değişmenizi ummak benim işim değil. Sadece size, 'Yeter' diyeceğim."

Borisov, ‘Bulgarista-Yunanistan’ boru hattının yapımını denetlediği sırada kendisine eşlik eden yeni ABD Büyükelçisi Mustafa’ya sarılıp öpmüştü.

Bulgar medya, Amerikan diplomatın bu davranıştan dolayı rahatsız olduğunu iddia ederken sosyal medya takipçileri Başbakan’ın bu davranışından dolayı endişelerini dile getirdi ve ABD’de bunun taciz olarak değerlendirilebileceğini hatırlattı.