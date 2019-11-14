Papa'dan teknoloji devlerine çağrı: Çocukların porno izlemesini engelleyin

Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji devlerine çağrı yapan Papa Francis, çocuk pornosunu internet sayfalarından kaldırmak ve çocukların porno içerikli sayfalara erişimini engellemek için tedbir almalarını istedi.

Bugün Vatikan’da dini liderlerin ve yüksek teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta konuşan Papa Francis, teknolojinin yasaları hızlı bir şekilde geride bıraktığından dolayı, online içerikleri izlemek için sadece yasaları takip etmenin artık kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Pornografinin gençlerin cinsel ve duygusal gelişimi üzerindeki yıkıcı etkisini engellemek için şirketlerin kendi ‘ahlaki sorumlulukları’ almaları gerektiğini belirten Papa Francis, “Yatırımcıların ve yöneticilerin sorumlu kalmalarını sağlama ihtiyacı var, böylece reşit olmayanların ve toplumun yararı, maddi çıkara feda edilmez ” dedi.