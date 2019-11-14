Tusk, Rusya’yı ‘Avrupa’nın stratejik problemi’ olarak nitelendirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya’yı ‘Avrupa’nın stratejik ortağı’ değil ‘stratejik sorunu’ olarak gördüğünü söyledi.

Belçika’nın Brugge kentindeki Avrupa Koleji’nde bir konuşma yapan Donald Tusk, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik hedefinin sadece Sovyetler Birliği coğrafyasında gücü yeniden ele geçirmek olmadığını aynı zamanda iç anlaşmazlıkları kışkırtarak AB’yi sistematik bir şekilde zayıflatmak olduğunu’ savundu.

Tusk, “Neredeyse her hafta diğerlerine (AB liderleri) açık bir şekilde Rusya’nın stratejik ortağımız değil, stratejik sorunumuz olduğunu hatırlatmak zorunda kaldım. Bu konuya çok yoğunlaştığım için saplantılı olarak bile damgalandım. Ama sonunda karşılığını verdi” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya karşı sert tutumunun doğru olduğunu düşündüğünü belirten Tusk, uygulanan yaptırımların da faydalı olduğuna inandığını kaydetti.

Donald Tusk, 1 Aralık’ta AB Konseyi Başkanlığı koltuğunu Belçika’nın şimdiki Başbakanı Charles Michel’e devredecek.