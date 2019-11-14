BM Rapörtörü: Merkel ile Macron, Suudi Veliaht Prensi'nin suç ortağı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda muhalif Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, cinayetin aydınlatılması konusunda uluslarararası alanda yeterli çabanının gösterilemediğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Business Insider Deutschland'a konuşan Callamard, Almanya ve Fransa hükümetlerini Suudi kraliyetinin suç ortağı olmakla suçladı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırladığı soruşturma raporunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) rolüne dair inandırıcı kanıt olduğunu belirtmiş olan BM Rapörtörü Agnes Callamard, MbS dahil üst düzey Suudi yetkililer hakkında bağımsız soruşma açılmasını talep ettiğini, ama soruşturma başlatılmadığı gibi, G20 hükümet ve devlet başkanlarının haziranda Osaka'da düzenlenen zirvede Veliaht Prense adeta kur yaptığını dile getirdi.

"Bu da uluslararası toplumun ne kadar yüreksiz olduğunu ortaya koydu" diyen Callamard, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunun başlı başına ayrı bir mesele olduğunu vurguladı.

"Ancak (Almanya Başbakanı) Angela Merkel ya da (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron gibi liderlerin bu içler acısı duruma dahil olmaları kabul edilebilir bir şey değil" tepkisini gösteren Callamard, Merkel ve Macron'un bu konudaki tutumlarıyla cesaretlerini ortaya koyabileceklerinden, ancak bunu yapmadıklarından söz etti.

Suudi Arabistan'ın yürütüğü soruşturmanın cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymakta başarısız kaldığını sözlerine ekledi.