Venedik'te sular yeniden yükseldi: 4 günde ikinci kez rekor düzeyde

Son 53 yılın en kötü gelgitini yaşayan ve acil durum ilan eden Venedik’te suların tekrar 154 santimetreye kadar yükselmesi üzerine San Marco Meydanı kapatıldı. Dört gün içinde ikinci kez su seviyeleri kent tarihindeki rekor düzeye ulaştı.

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti 1966 yılından bu yana görülen en büyük su baskınının yaralarını sarmaya çalışırken, yeni bir gelgit daha yaşandı. Kentin yüzde 70’i baskından etkilendi; oteller, restoran ve işyerleri sular altında kaldı.

Su seviyesinin 154 santimetreye yükselmesi üzerine Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, San Marco Meydanı’nın kapatılması talimatı verdi.

VIDEO: 🇮🇹 Flood-hit #Venice braces for another exceptional high tide, as Italy declared a state of emergency for the UNESCO city where perilous deluges have caused millions of euros worth of damage #VeniceFloods pic.twitter.com/C5qZX9jpxJ — AFP news agency (@AFP) November 15, 2019

Gönüllüler yardıma koştu

İtalya’nın pek çok yerinden gelen gönüllülerin suların tahliye edilmesi konusunda yetkililere yardım ettiği belirtildi.

Bu seviye her ne kadar ilk darbeden daha düşük olsa da, kent tarihindeki ikinci rekor düzey olarak değerlendiriliyor.

Gelgitler, fırtına ve yağışların etkisiyle salı akşamı deniz seviyesi 187 santimetre yükselmiş; Venedik'in neredeyse tamamı bu durumdan olumsuz etkilenmişti. İtalyan hükümeti felaketle başa çıkabilmek adına 20 milyon euro fon tahsis etmişti.

Felaketi ‘ülkenin kalbine darbe’ olarak değerlendiren Başbakan Giuseppe Conte acil durum ilan etmişti.

Belediye Başkanı Brugnaro yaşananları iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmiş ve sel felaketinin kentte 'silinmez izler bırakacağını' söylemişti.