Kurşunların uçuştuğu Malmö'de polisin 'kabul günü': Çete liderlerine pizza ikram edip sohbet ettiler

'İnsani süper güç' lakaplı İsveç, alışık olmadığı bir suç dalgasıyla karşı karşıya. Malmö kentinin çeteleri, aralarındaki savaşı bitirmeleri için polis, savcı ve kurban yakınlarıyla pizza yemeye davet edildi. Polisin 'kabul günü' sosyal medyada alay konusu olurken, "Hapse atacağınız yerde bizim paramızla pizza ısmarlıyorsunuz" tepkisi yükseldi.

Kalabalık göçmen toplumunun sorunları, uyuşturucu kaçakçılığı ve çetelerarası savaşlarla uğraşan Malmö'de cumartesi günü bir pizzacının önünde silahların ateşlenmesi sonucu 15 yaşında iki erkek çocuğundan biri öldü, diğer ağır yaralandı. Öncesinde bir başka semtte aracın altına konulan ve çevrede hasar yaratan bomba patlaması, polisin dikkatini dağıtıp silahlı saldırıya müdahalesini geciktirme taktiği olarak yorumlandı.

Malmö shooting: Here's what we know so far https://t.co/IzGhc4kXZ2 — The Local Sweden (@TheLocalSweden) November 11, 2019

Saldırılarla ilgili henüz tutuklama yapılmazken, polis yaklaşık 12 uyuşturucu çetesinin liderini memurlar, savcılar ve şiddet olaylarının kurbanlarıyla sohbet etmeye davet etti.

9 çete liderinin icabet ettiği davette pizza ikram edildi ve herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Sosyal medyada 'Çıtkırıldım Operasyonu' (Operation Snowflake), 'kabul günü' gibi nitelemelerle alay konusu olan daveti, Emniyet Müdürü Stefan Sentéus 'başarı' ilan etti.

Expressen gazetesine konuşan Sentéus, davet ettikleri azılı suçlulara vermek istedikleri mesajın hedefine ulaştığını savunurken "Gerçekten takdir gördü" dedi.

Ancak Emniyet Müdürü'nün açıklamalarına Malmö'nün bu yıl cumartesiye dek 28 patlamaya daha sahne olduğu bilgisi de karıştı.

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi'nin araştırmasına göre üçüncü büyük kent Malmö ülkenin tüm diğer bölgelerinden daha çok suç dalgasının etkisi altında. 316 binlik şehir nüfusunun yüzde 29'u, bireye yönelik suçların kurbanı olmuş durumda. İsveç'teki en yüksek soygun oranına sahip yer de Malmö'nün bir semti.

İsveç genelinde de geçen yıl 300'den fazla silahlı saldırı düzenlendi, bunlar 45 ölüm ve 135 yaralanmaya neden oldu.

İsveçlilerin suç eylemlerini komşu ülkeye de taşıması karşısında, Danimarka, İsveç ile sınır kontrollerini geçici olarak yeniden tesis etti.

İsveç'in suç konusunda giderek 'Absürdistan'a dönüşmesi, 10 milyonluk nüfusuna 2015 yılında 163 bin sığınmacının eklenmesinin sonuçlarıyla yüzleşmediği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Çete üyelerinin çoğu 30 yaş altı, göçmen kökenli, işsiz erkekler, yoksul semtlerde yaşıyorlar ve İsveç yaşam biçimine tam entegre olmakta zorlanıyorlar.

İsveç ise göç ve entegrasyon politikalarının başarısızlığa uğradığı ve 'insani süper güç' lakabını boşa çıkardığıyla yüzleşmeye yanaşmıyor.

Diğer yandan polisin 'kabul gününde' bir uzmanın çete liderlerine "Yaralanma ya da ölme riskine en çok kendi kendinizi sokuyorsunuz" demesi, sosyal medyanın diline düştü.

En tipik tepki, "Önce bizi suistimal edip soyuyorlar, sonra biz vergi mükellefleri onların kahrolasıca pizzalarının parasını ödüyoruz" yönündeydi.

Kimisi de polisin tüm çete liderlerini aynı yerde toplamışken toplu halde hapse atmak yerine pizza ikram edip sohbet etmesiyle alay etti.

"En azından nezarethaneye atsaydınız, pizza parasından kurtulurduk" diye dalga geçenler oldu.