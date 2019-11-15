Ukrayna Güvenlik Servisi: IŞİD liderlerinden El Bara Şişani Kiev'de yakalandı

SBU'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve CIA'yle Kiev Bölgesi'nde yaptığı ortak operasyon sonucunda IŞİD liderlerinden Gürcü asıllı El Bara Şişani (gerçek adı Sezar Tohosaşvili) yakalandı" dendi.

'Savaş bakanı Abu Ömer El Şişani'nin yardımcısıydı'

SBU, El Bara Şişani'nin 2012 yılından beri 'Ahadun Ahat' cemaati emiri olarak görev yaptığını, 2013 yılında da 'savaş bakanı' olarak anılan Abu Ömer el Şişani'nin yardımcılığına getirildiğini belirtti.

El Bara Şişani'nin 2018 yazında sahte pasaportla Ukrayna'ya giriş yaptığını kaydeden SBU, teröristin Ukrayna'dan IŞİD'in faaliyetlerini koordine etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Yapılan incelemeler sonucunda yakalanan teröristin aranan IŞİD lideri olduğunun kanıtlandığının altını çizen SBU, Şişani'nin Ukrayna'da işlenen suçlarda parmağının bulunup bulunmadığının araştırıldığını ekledi.