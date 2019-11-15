Bulgaristan’ın AP milletvekili: Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyeti, Avrupa’nın uyguladığı kısır politikanın sonucu

Bulgaristan’ın Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrey Slabakov, Avrupa’nın Türkiye'ye onlarca yıldır kısır politika uyguladığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetinin ele alındığı oturumda konuşan Slabakov, “AB’nin Türkiye’ye yönelik uygun tepki vermemesinden dolayı son derece hayal kırıklığına uğradım. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın, Avrupa ile ilişkilerde, giderek artan cezasız kalma duygusuna tanık oluyoruz. Bu, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik onlarca yıldır uyguladığı kısır politikanın sonucu” dedi.

“AB Erdoğan’ın, ekonomik çıkarların Avrupa değerlerimizden önemli olduğuna düşünmesine izin verdi” diyen Bulgar politikacı, AB ülkelerini “gülünç olmamaya” çağırdı.

Bulgaristan Milliyetçi Hareket partisinin üyesi olan Slabakov daha önce de Türkiye'ye yönelttiği sert açıklamalarıyla biliniyor. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri operasyonu başladığında, Slabakov, “Türkiye’den tek bir iğnenin ithal edilmesinin mümkün olmaması için” ambargo uygulamayı teklif etmişti.