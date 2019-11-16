Hitler’in karargahında sebze bahçesi tespit edildi

Fox News’un haberine göre, Mazurian Askeri Müzesi uzmanları, bahçıvanın evini, seraları, bir yeraltı kazan dairesini ve ayrıca döneme ait birçok seramik ve cam ürününü buldular.

Hitler’in, zehirlenme korkusu yüzünden serada yetiştirilen tüm sebzeleri önce çeşnicilerine tattırıyordu.

Wolfsschanze, Hitler’in ana karargahıydı ve Doğu Prusya’da bulunan Rastenburg (günümüzde Ketrzyn) şehrinde yer alıyordu. 20 Temmuz 1944’te Hitler’e yapılan başarısız suikast girişimi burada gerçekleştirilmişti.

Kompleks, halihazırda müze olarak kullanılıyor.