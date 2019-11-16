AGİT üyesi ülkelerde 2018'de 6 bine yakın nefret suçu işlendi

Raporda, 44 üye ülkeden 178 sivil toplum örgütünün paylaştığı verilerin derlenmesi sonucunda 2018 yılına ilişkin genel bir görünüm meydana getirildiği belirtildi.
AGİT bölgesinde geçen yıl 5 bin 735 nefret suçunun işlendiği belirtilen raporda, bu suçların, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, engelli veya farklı cinsel tercihte bulunan ya da çeşitli din ve dünya görüşüne sahip insanlara yönelik önyargılar nedeniyle yapıldığı bildirildi.
Müslümanlara yönelik saldırılar
Antisemitizm ilk sırada
Müslümanlara yönelik 566 nefret suçunun işlendiği belirtilen raporda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı nedeniyle bin 798 olayın meydana geldiği kaydedildi. Hristiyanlara yönelik ön yargılardan ötürü 584, antisemitizm nedeniyle ise 2 bin 763 olayın gerçekleştiğine işaret edildi.
Raporda, 57 ülkenin üye olduğu AGİT bölgesinde önyargılar nedeniyle işlenen suçlara yönelik neredeyse bütün ülkelerde bulunan yasal düzenlemelerin tam anlamıyla uygulanmadığı vurgulandı.
'Nefret suçu, temel değerlerimizi hedef alıyor'
ODIHR Direktörü Gısladottir, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, önyargıların yol açtığı nefret suçlarına yönelik yasal düzenlemelerin birçok AGİT üyesinde bulunduğunu ancak bu yasaların gereğince işletilmediğini ifade etti.
Gısladottir, üye ülkelerin birçoğunda polisin önyargı kaynaklı nefret suçlarını ciddi şekilde sınıflandırmadığına dikkati çekerek, "Şunu açıkça belirtmek gerekir ki; önyargılar nedeniyle işlenen suçlar yalnız azınlıkları etkileyen bir durum değildir. Aksine bu, demokrasilerimizi ve insan haklarına dayanan temel değerlerimize yönelik yapılmış bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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