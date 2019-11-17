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16:30 17 Kasım 2019
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    Prens Andrew'un BBC röportajından

    Kraliçe'nin oğlu, Epstein'ın seks kölesiyle ilişki iddialarını yanıtladı: Ter de yok pişmanlık da

    © Fotoğraf : YouTube
    Avrupa
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    ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk itham eden kurbanlardan Virginia Giuffre, Prens Andrew'u da ifşa etmişti. Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlunun BBC'ye verdiği mülakatta kendini savunma şekli, şok etkisi yarattı.

    Britanya'da bütün gazetelerde kınayan başlıklarla manşet olan röportajda, Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin ABD'li milyarder Jeffrey Epstein tarafından reşit değilken 'seks kölesi' yapıldığı, 17 yaşından itibaren Prens Andrew'la üç kez seks yapmaya zorlandığına dair suçlamalarına yanıt verdi. 

    "Bu olmadı, size kesinkes söylüyorum ki, asla olmadı. Bu hanımefendiyle karşılaştığıma dair hiçbir anım yok" diyen York Dükü, Londra'da seks yaptıkları günle ilgili iddiaları, çocuklarını bir pizzacıda partiye götürdüğünü ve anneleri evde olmadığından onlarla birlikte eve dönüp aile içinde bir gece geçirdikleri savunmasıyla reddetti.

    Virginia Giuffre'nin seksten önce gece kulübünde dans ederlerken Andrew'un ter içinde kaldığı ve deodoranta gark olduğu iddialarını da Falkland Savaşı'nda travma yaşamasından kaynaklı terleyememe sorunu olduğunu ve bu sorunun sadece birkaç yıl önce hallolduğunu anlatarak yalanlayan İngiliz prens, seks kölesi yapılmış genç kızın beline elini attığı çok samimi fotoğrafının da montaj olup olmadığını araştırdığını söyledi. Ancak uzun yıllardır dolaşımda olan fotoğrafın montaj olduğuna dair bugüne dek hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.

    Heç fonların yanısıra pedofil seks ticareti ağının da patronuyla Lolita Ekspres lakaplı özle jetinde uçtuğu, özel mülkü olan adada ve Florida-Palm Beach ile New York'taki konutlarında kaldığını kabul eden Prens Andrew, Epstein'la dostluğuna dair nedamet getirmek yerine iş ve finans alanında kendisinden çok faydalandığını söyledi, ABD'li milyarder işadamıyla ilk mahkumiyetinin ardından dostluğunu kestiğini iddia etti, 2010'dan sonra defalarca birlikte görüntülenmelerine hiçbir mantıklı izahat getiremedi.

    Mülakat boyunca kendisini tuhaf açıklamalarla savunmasının yanısıra hiçbir nedamet getirmemesi ve Epstein'ın kurbanları için hiçbir empati göstermemesi, tüm gazetelerde 'Tek kelime pişmanlık yok', 'Ter de yok pişmanlık da', 'Seks yapamazdım, çünkü pizzacıdaydım' gibi tepki dolu manşetlere yol açtı. 

    Bu arada ABD'nin eski ve halihazırdaki başkanları dahil kaymak tabakasıyla çok yakın ilişkileri bulunan Jeffrey Epstein'ın 66 yaşında hücrede ölü bulunmasının nedeni intihar olarak sunulsa da gerisinde cinayet olduğuna dair pek çok işaret ortaya çıktı.

     

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