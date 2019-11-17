Yunanistan’da 1973 olayları protestolarla anıldı

Atina'da göstericiler geleneksel olarak öğrenci direnişinin sembolü olan Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü. Sputnik muhabirinin aktardığı üzere yürüyüş sırasında herhangi bir olay yaşanmadı, protestocular NATO ve ABD’yi kınayan sloganlar attı.
Göstericiler, ‘NATO üsleri, Yunanistan’dan dışarı’, ‘Halkların katilleri Amerikalılar’ diye haykırarak yürüdü. Atina’daki protestolara katılan gösterici sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.
Πολυτεχνείο: Επεισόδια στα #Εξάρχεια #17νοεμβρη https://t.co/2QNs0gIxWU pic.twitter.com/z0r7hcvClj— Sputnik Ελλάδα (@SputnikEllada) November 17, 2019
'Politeknik ölmedi! Amerikalılar dışarı' sloganları
Sputnik muhabiri, benzer gösterilerin Selanik’te de yapıldığını, bu kentte göstericilerin Amerikan Konsolosluğu’na giderek “Politeknik ölmedi! Amerikalılar dışarı” sloganları attıklarını aktardı.
Direnişin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl sendikalar, öğrenci dernekleri ile siyasi parti temsilcileri, Atina Teknik Üniversitesi'nden ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüyor.
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