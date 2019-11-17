Yunanistan’da 1973 olayları protestolarla anıldı

Yunanistan'da, 1973'te ‘Albaylar Cuntası’na karşı yapılan ve tarihe ‘Politeknik Direnişi’ olarak geçen 17 Kasım öğrenci direnişinin ve katliamının 46. yıldönümü dolayısıyla başkent Atina ve Selanik’te yürüyüşler düzenlendi.

Atina'da göstericiler geleneksel olarak öğrenci direnişinin sembolü olan Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü. Sputnik muhabirinin aktardığı üzere yürüyüş sırasında herhangi bir olay yaşanmadı, protestocular NATO ve ABD’yi kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, ‘NATO üsleri, Yunanistan’dan dışarı’, ‘Halkların katilleri Amerikalılar’ diye haykırarak yürüdü. Atina’daki protestolara katılan gösterici sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.

'Politeknik ölmedi! Amerikalılar dışarı' sloganları

Sputnik muhabiri, benzer gösterilerin Selanik’te de yapıldığını, bu kentte göstericilerin Amerikan Konsolosluğu’na giderek “Politeknik ölmedi! Amerikalılar dışarı” sloganları attıklarını aktardı.

1973 yılının kasım ayında öğrenci birliklerinin faaliyetlerine müdahale eden cunta yönetimine karşı protesto amacıyla öğrenciler Atina Teknik Üniversitesi’ni işgal etmişti. 16 Kasım’ı 17’sine bağlayan gece tanklar üniversite kapılarını kırarak içeri girmiş, baskın sırasında 23 kişi öldürülmüş, binin üzerinde kişi de yaralanmıştı. Resmi verilere göreyse olaylarda ölen olmamıştı. Olaylar sonrasında yüzlerce öğrenci tutuklanmıştı. Direniş bastırılsa da ülke genelinde toplu gösteriler başlamış ve dikta rejimi yıkılıncaya kadar devam etmişti.

Direnişin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl sendikalar, öğrenci dernekleri ile siyasi parti temsilcileri, Atina Teknik Üniversitesi'nden ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüyor.