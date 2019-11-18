Londra polisi Türkiye’den gelen bir kişiyi terör eylemi hazırlamakla suçladı

Scotland Yard’dan yapılan açıklamaya göre Londra polisi, geçen perşembe Heathrow Havalimanı'nda Türkiye'den gelen ve ‘terör şüphesiyle’ gözaltına alınan kişiye ‘terör eylemi hazırlama’ suçlaması yöneltti.

Söz konusu kişinin 14 Kasım’da Türkiye’den İngiltere’ye gelen 26 yaşındaki Mamun Rashid olduğu belirtilen açıklamada, ‘terör saldırısı hazırlığında olanlarla’ ilgili hükümleri içeren yasa uyarınca gözaltına alınan bu kişinin yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarılacağı vurgulandı.

İngiltere’de 2 yıl önce 4’ü Londra’da, 1’i de Manchester’da olmak üzere 5 büyük terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırılarda 36 kişi hayatını kaybetmişti. 4 Kasım’da İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ulusal terör tehdidi seviyesinin ‘ciddiden’ ‘önemliye’ düşürüldüğünü duyurmuş, fakat aynı zamanda tehdit seviyesindeki değişime rağmen terörün, ulusal güvenlik için doğrudan ve anlık risklerden biri olmaya devam ettiğinin altını çizmişti.