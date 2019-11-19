Alman vekil: Avrupa ABD’den likit gaza ihtiyaç duymuyor

Alman Sol Parti milletvekili ve dış politika sözcüsü, Sputnik’e verdiği demeçte Avrupa’nın Amerikan likit gazına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Alman vekil ayrıca Washington’un söz verdiği gibi Kuzey Akım-2 projesinin katılımcısı olan şirketlere karşı yaptırım paketini devreye alması halinde Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın karşı yaptırımlarla yanıt vermesi gerektiğini savundu.

Noy, “ABD’ye karşı yaptırım çağrısı yapıyoruz. Elbette ki bu karşı yaptırımların şeklinin ne olacağını titizlikle değerlendirmemiz gerekiyor, fakat örneğin ABD, boruların Baltık Denizi’nde döşeme çalışmalarında yer alan Alman ve İsviçreli şirketlere yönelik yaptırım uygularsa AB ya da Almanya, ABD’nin ithalatını veya mallarını etkileyen karşı yaptırımlar uygulamalı” diye konuştu.

Kuzey Akım-2 projesi

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

Kiev ise Rus gazının transitinden elde ettiği gelirleri kaybetme endişesiyle projeye aktif bir şekilde karşı çıkıyor. AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.