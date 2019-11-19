Banyoda telefonla konuşan 13 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığı habere göre, Hollanda'da 13 yaşındaki kız çocuğu 'büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle' elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

Kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyor

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaza sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı.

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.