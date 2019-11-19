'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'

Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu puan tabanlı göçmenlik sistemini eleştiren İngiltere’nin en etkili dini lideri, “İsa bu sistemle vize alamazdı” yorumunu yaptı.

İngiltere Kilisesinin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, başkent Londra’da düzenlenen CBI iş konferansında, Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu göçmenlik düzenlemesini şaka yollu eleştirdi.

Welby, “Kurucumuz yüce İsa elbette beyaz, orta sınıf mensubu ve Britanyalı değildi. Şüphesiz vize alamazdı- tabii biz bilhassa marangoz eksikliği çekmediğimiz sürece” ifadelerini kullandı. Welby’nin sözleri kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.

The Archbishop was very interesting on equality, profit, inclusion, big background in business..got lots of applause from business leaders for telling me this: “our founder Jesus certainly wouldn’t have got a visa [to Britain]... unless there was a shortage of carpenters”... pic.twitter.com/aggirWsGx5 — Faisal Islam (@faisalislam) November 18, 2019

'Suyun üzerinde yürüyor, tabii ki vize alırdı'

Başpiskoposun sözleri sosyal medyada da yankı buldu.

Pek çok kullanıcı şakayla karışık İsa’nın rahatlıkla vize kriterlerini karşılayabileceğini söylerken, “Suyu şaraba dönüştürebiliyor, büyük ihtimalle hoş karşılanırdı”, “Sadece beş somun ve iki balıkla 5000 kişiyi besleyebildiyse birkaç aşeviyle neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bir çırpıda yoksulluğu çözerdi. Kim bu iş için ona çalışma izni vermez ki?” veya “Tabii ki vize alırdı, suyun üzerinde yürüyebilirdi” gibi yorumlar yaptı.

He could turn water into wine so he'd probably be welcome. — David Burchael (@DavidBurchael) November 18, 2019

Oh he would have. He could walk on water. — Gilly Mo (@LittleMoBo) November 18, 2019

Justin Welby’ye kurallarla karşılık veren bazı kullanıcılar ise ‘din görevlisi’ olarak vize alınabildiğini hatırlattı. Bunun için İngilizce bilmenin yeterli olacağını söyledi.

Boris Johnson, ilk olarak Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) tarafından 2017 yılındaki seçimlerden sonra gündeme getirilen puan tabanlı göçmenlik sisteminin en önemli destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Avustralya'daki sistemden esinlenilen bu modelde göçmenler, süresiz oturum izni almak için yaş, yetenek, İngilizce seviyesi, iş tecrübesi gibi nitelikleri üzerinden puanlandırılıyor.

Johnson, Brexit gerçekleştikten sonra puan sistemine geçilmesi gerektiğini savunuyor.