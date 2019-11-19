'Beyin ölümü' tartışması: NATO Genel Sekreteri, Macron’dan açıklama isteyecek

Emmanuel Macron'un 'beyin ölümü' çıkışıyla NATO içinde başlayan tartışma sürüyor. İttifak ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin altını oyma çabalarına karşı uyardı

Gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, “Önümüzdeki hafta Paris’e gideceğim ve bu konuları Macron ile tartışmayı istiyorum. Bence herhangi bir farklılığa işaret etmenin en iyi yolu oturup onları konuşmak, mesajları ve motivasyonları tamamen anlamaktır. Benim mesajım şu; NATO uyum sağlıyor, NATO çevik, NATO yanıt veriyor” dedi.

Avrupa ile ABD arasındaki stratejik koordinasyon eksikliğini vurgulayan Emmanuel Macron, "Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" demişti. Jens Stoltenberg de konuyla ilgili daha önce de "Gerçekte NATO uzun yıllardır olduğundan daha güçlü ve çevik" açıklamasında bulunmuştu.