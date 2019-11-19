Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

"(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor" ifadeleri kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.