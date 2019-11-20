Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD'li kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD'li iki kadın militanın Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki IŞİD'li kadın militanın salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ve 4 yaşlarında çocuğu bulunan 25 yaşındaki IŞİD'li kadının ekim sonunda Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurduğu, diğer kadının ise ocak 2018'de Türkiye'de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, IŞİD'li iki kadın militanın cuma günü Rotterdam mahkemesine sevk edileceği ifade edildi.