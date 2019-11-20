Fransa'da av köpeklerinin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi

Başkent Paris’in 90 kilometre uzağındaki Villers-Cotterêts kasabası dışındaki ormanlık alanda cumartesi günü 29 yaşındaki hamile bir kadının cansız bedeni bulundu.

Savcılığın açıklamasına göre, genç kadının kendi köpekleriyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada bölgede bir grup avcı da av köpekleriyle birlikte geyik avlıyordu. Kadın olaydan önce eşini arayıp bir grup köpeğin kendisine saldırmasından korktuğunu söyledi. Köpeklerin inleme seslerini takip eden adamın, eşinin cansız bedenini bulduğu belirtildi.

Bazı yaralar ölümden sonra açılmış

Yapılan incelemelerin ardından bilgi veren Savcı Frederic Trinh, genç kadının bacaklarının üst ve alt kısımlarıyla başında köpek ısırıkları bulunduğunu, bunlardan kaynaklanan kanama sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kadının vücudundaki bazı yaraların, ölümünden sonra oluştuğu da tespit edildi.

Trinh, hangi köpeğin kadına saldırdığını bulmak için kadına ait olan beş köpeğin yanı sıra toplamda 93 köpek üzerinde testler yapıldığını aktardı.

Polis olayla ilgili ‘kasıtsız öldürme’ soruşturması başlattı.

Öte yandan konuyla bir açıklama yapan Fransız Avcılık Federasyonu ise, 'kadının av köpekleri tarafından öldürüldüğüne dair bir bulgu bulunmadığını’ savundu.

Fransa'da 30 binden fazla av köpeğinin bulunduğunu hatırlatan kurum, bu köpeklerin bazı hayvanları avlamak ve insanlara itaat etmek için eğitildiğini kaydetti.

Hayvan hakları aktivisti Fransız aktris Brigitte Bardot ise Fransız yetkililere av izinlerinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.