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16:23 20 Kasım 2019
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    Yunanistan'dan yeni göç hamlesi: En büyük 3 kamp kapatılıyor, yeni kapalı merkezler inşa ediliyor

    © AP Photo / Petros Giannakouris
    Avrupa
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    Artan göç dalgasıyla mücadele etmek amacıyla bir dizi önlemi hayata geçiren Yunanistan, adalardaki üç büyük kampın kapatılacağını duyurdu. Yeni inşa edilecek ‘kapalı’ kamplar sadece 5 bin sığınmacıyı ağırlayacak ve giriş-çıkış serbest olmayacak.

    Artan göç akışıyla mücadele etmekte zorlanan Yunanistan’ın hükümeti göreve gelmesinden sadece birkaç ay sonra göç idaresi konusundaki planları uygulamaya koydu.

    Bu kapsamda ülkenin en büyük üç kampı olan ve 27 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Midilli, Sakız ve Samos adalarındaki yerleşkeler kapatılacak.

    Sadece 4500 kişiyi ağırlayabilecek şekilde inşa edilen bu kamplar, uzun süredir kötü koşulları nedeniyle Avrupa Konseyi ve insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

    Mülteci statüsü alana kadar kalacaklar

    Midilli'deki sığınmacılar
    © AP Photo / Manu Brabo
    Midilli'deki mülteci kampında bir bebek öldü
    Bu üç kamp yerine her biri 5 bin sığınmacıya ev sahipliği yapacak yeni ve kapalı merkezler inşa edilecek. Bu kamplarda, diğerlerinde olduğu gibi giriş ve çıkışlar serbest olmayacak. Mülteci statüsü verilip ana karaya transfer edilene kadar ya da ülkeye girişleri reddedilip Türkiye’ye geri gönderilene kadar sığınmacılar kilit altında olacak.

    Değişiklikleri duyuran Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, “Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamada önceliğimiz” dedi.

    Stefanis, ayrıca kamplarda görev yapacak sivil toplum kuruluşları için de yeni kriterler getirileceğini belirtti. Stefanis, “Sadece gerekli nitelikleri karşılayan kuruluşlar ülkede kalmaya ve hizmet vermeye devam edebilecek” diye konuştu.

    Kos ve Leros adalarındaki daha küçük kamplar da benzer şekilde tekrar dizayn edilecek ve büyütülecek.

    Yunanistan, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı ana karadaki kamplara taşımayı planlıyor.

    © AP Photo / Michael Svarnias
    Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki sığınmacı kampı.

    İlk adım iltica yasasıyla geldi

    Son dönemde Türkiye'den gelen sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşayan Yunanistan, yürürlükteki iltica yasasını sertleştirmeye yönelik adımlar da atmıştı. Ayrıca sınır kontrolleri de ek güvenlik önlemleriyle sıkılaştırılmıştı.

    © Fotoğraf : Twitter
    Voleybol takımı gibi davranarak Yunanistan'a girmeye çalışan mülteciler tutuklandı
    Hükümetin planladığı bu yeni değişiklikler, 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacıların geri kabulüne ilişkin anlaşmadan sonra, göçü sınırlama konusundaki en kaydadeğer düzenleme olarak kabul ediliyor.

    Başbakan, "Böyle devam edemez' demişti

    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye ile olan kara sınırında ve Ege adalarında kaydedilen mülteci ve sığınmacı sayısındaki artış için “Bu böyle devam edemez” yorumunu yapmıştı.

    Miçotakis, Türkiye’nin mültecileri kullanarak AB üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak AB’nin de Yunanistan gibi göç krizinin ön cephesinde bulunan ülkeleri desteklemek konusunda üzerine düşeni yapamadığını söylemişti.

    Etiketler:
    Kiriakos Miçotakis, Samos, Midilli, Sakız Adası, Sığınmacı, Mülteci kampı, Mülteci, Göçmen, göçmen kampları, Yunanistan
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