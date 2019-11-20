Maltalı gazeteciye suikast soruşturması: Ünlü iş adamı tutuklandı

Times of Malta gazetesinin Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesine dair yürütülen soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre hâkimin kaçma şüphesi nedeniyle Yorgen Fenech’in tutuklanması için acele karar çıkardığı belirtilerek, ünlü iş adamının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla tutuklandığı bildirildi.

Maltese government source confirms that arrest of top businessman Yorgen Fenech is related to murder of journalist Daphne Caruana Galizia https://t.co/3v6sM0ZzgM — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2019

Fenech’in kendisine ait lüks yatıyla St. Julian’daki Portomaso yat limanından yerel saatle 05.30 sularında ayrıldıktan kısa süre sonra Malta Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla denizde önünü kesilerek yakalandığı aktarıldı. Ünlü iş adamının, ilk olarak İtalya’ya oradan başka yerlere kaçma niyetinde olduğu kaydedildi.

Aracıya af teklifinden sonra geldi

Malta Başbakanı Joseph Muscat da operasyona ilişkin, Fenech’in bu soruşturmada ‘şüpheli’ olduğunu söylemekle yetindi.

Diğer yandan, Fenech'e yönelik söz konusu gözaltı kararı ve yakalama operasyonun, Muscat’ın dün yaptığı ‘aracıya’ af teklif edildiği açıklamasından sonra olması dikkati çekti.

Muscat, dünkü açıklamasında, geçen perşembe günü başka bir soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin, avukatı aracılığıyla Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini aktarmıştı. Muscat, bu kişinin işbirliği ve sağladığı bilgilerin bu suçun azmettiricisini ortaya çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını ifade etmişti.

Ne olmuştu? Neler ortaya çıkmıştı?

Kamuoyunda ‘Panama Belgeleri’ diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler ve yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yorgen Fenech 2013 yılında Malta hükümetinden büyük bir enerji ihalesi alan bir grubun başında bulunuyor.

Galizia öldürülmeden önce Dubai'deki 17 Black Limited isimli gizemli bir şirket hakkında bir yazı kaleme almış ve Maltalı siyasetçilerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Galizia, şirketin sahibinin kim olduğunu bulamadan öldürülmüştü, ancak Reuters haber ajansı daha sonra bu kişinin Fenech olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Maltalı yetkililer daha sonra Enerji Bakanı Konrad Mizzi ve hükümet yetkilisi Keith Schembri'nin Panama'da gizli şirketleri olduğunu ve 17 Black Limited şirketinden bu şirketlere amacı belli olmayan ve 2 milyon doları bulan ödemeler yapıldığını tespit etmişti.