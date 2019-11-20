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16:41 20 Kasım 2019
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    Heiko Maas

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması çıkarımıza

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, NATO'da önemli bir partner olan Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmamasının Avrupalıların çıkarına olduğunu söyledi.

    Maas, Delfi haber portalına yaptığı açıklamada, NATO'ya yönelik tartışmaları değerlendirdi.

    NATO'nun tarihteki en başarılı savunma ittifakı olduğunu belirten Maas, ''NATO Avrupa-Atlantik güvenliğini 70 yıldır sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Rusya'nın Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak etmesinden sonra NATO hızla değişen uluslararası güvenlik ortamına adapte oldu. Son aylarda stres testi yaşadığımız ve güvenlik politikası konusundaki zorlukların bugün on yıl öncekinden farklı olduğu doğru ancak NATO’yu stratejik olarak geliştirmek için hepimize görev düşüyor'' ifadelerini kullandı.

    'Şu anda Ankara ile farklılıklar mevcut'

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
    © AFP 2019 / Frank Augstein
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    Maas, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın sorulması üzerine de Suriye'nin kuzeyindeki durumun yoğun olarak uğraştıkları bir konu olduğuna işaret ederek, ''Bu nedenle şu anda NATO Dışişleri Bakanları ile görüşmemiz iyi. Şu anda Ankara ile farklılıklar mevcut ancak NATO'da da önemli bir partner olan Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması bizim çıkarımızadır'' dedi.

    Almanya Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti'' ifadesinin aksine NATO'yu güçlendirecek bir mekanizmanın yararlı olacağını düşündüğünü söyledi.

    Maas, NATO'yu ikame edecek bir yapı yerine NATO'yu daha da güçlendirecek ve Avrupai bir yapıya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekerek, ''Tabii ki Avrupa kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalı. O nedenle güvenlik politikasında iş birliğini güçlendirmek doğru bir karar ancak bu NATO'nun yerine geçecek bir yapı değil aksine NATO'yu tümüyle güçlendirecek bir yapı olmalı'' diye konuştu.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Ankara, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Kırım, Rusya, Delfi haber portalı, Avrupa, NATO, Türkiye, Almanya
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