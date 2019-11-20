AP Başkanı Sassoli: Türkiye AB’yi sığınmacılarla tehdit etmemeli

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah Bakan ile samimi bir sohbetim oldu. AB’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesini şiddetle kınadığını yeniledim. Bu, bölgedeki istikrar ve güvenliği bozan ciddi bir uluslararası hukuk ihlali” dedi.

In a meeting with Mevlüt Çavuşoğlu, Turkey Foreign Affairs Minister, I reiterated the EU’s strong condemnation of Turkish military intervention in northeast Syria. It is an unacceptable violation of international law that undermines the stability and security of the region. [1/4] — David Sassoli (@EP_President) November 20, 2019

​AP’nin, insani krizin çözümüyle yakından ilgilenmeye devam ettiğinin altını çizen Sassoli, “Ayrıca, savaş ve baskılardan kaçan insanların politik yarar veya AB’ye baskı için kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu da net bir şekilde ortaya koydum” diye ekledi.