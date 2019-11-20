Alman Sol Parti lideri Bartsch: ABD, Almanya'daki nükleer silahlarını tahliye etmeli

Adil Rusya Partisi Genel Başkanı Sergey Mironov'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bartsch, "Amerikan nükleer silahlarının Almanya topraklarında kalmasına karşıyız, bu silahlar tahliye edilmeli. ABD askeri üsleri konusu da ciddiyetini koruyor. Almanya'daki Almanların büyük bölümü, bu yaklaşımı ve bu tutumu kabul ediyor" dedi.

Daha önce ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini 'destekleyen' Bartsch, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarına götürseler iyi olur” demişti.

Bartsch ayrıca ABD’nin nükleer cephaneliğini Polonya’ya değil, ‘evine götürmesi’ gerektiğini, zira silahların Polonya’ya taşınmasının Rusya ile ilişkilerin sert bir şekilde bozulmasına yol açacağını, oysa böyle bir durumun Almanya’nın ve genel olarak Avrupa’nın çıkarlarına ters düştüğünü kaydetmişti.