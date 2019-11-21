Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu 'intikam' için öldürülmüş

Alman basını, 59 yaşındaki Fritz von Weizsäcker’in, ailesinden intikam almak isteyen bir saldırgan tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Saldırganın eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnam Savaşı’nda öldürücü zehirli kimyasallar kullanması nedeniyle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırganın, eski Cumhurbaşkanı 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlunu hedef seçtiği kaydedildi.

Saldırgan, bir psikiyatri kliniğine yatırılırken cinayetle ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

German politicians have condemned the recent attack on Fritz von Weizsäcker, the son of the late President Richard von Weizsäcker. The medical doctor was stabbed to death while giving a lecture at a Berlin hospital on Tuesday evening. https://t.co/zrCMX35k2t — DW Politics (@dw_politics) November 20, 2019

'Birleşmenin Cumhurbaşkanı'olarak anılıyordu

Richard von Weizsäcker, 1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsacker, ‘Birleşmenin Cumhurbaşkanı’ olarak da anılıyordu.

Ne olmuştu?

Ailenin dört çocuğundan biri olan Fritz ise; Freiburg, Boston ve Zürih'te görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Berlin Schlosspark Hastanesi'nde çalışıyordu.

Fritz von Weizsäcker, salı akşamı dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı hastanede verdiği seminer sırasında bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Semineri takip eden bir polis memuru da olaya müdahale etmek isterken ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polisin olay esnasında görevli olmadığı açıklanmıştı.