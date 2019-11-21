Yunan Bakan: Türkiye sığınmacılar için AB'den yardım istiyorsa şantaja son vermeli

ABD’nin başkenti Washington’a yaptığı ziyaret sırasında AFP’ye konuşan Yorgos Kumuçakos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililer tarafından dile getirilen "Kapıları açarız" tehditlerinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Mayıs ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan sığınmacı sayısında yüzde 240 artış olduğuna dikkat çeken Kumuçatos, "Türkiye sürekli olarak önünü açacağını tekrar ederek, bu kapıların açılmasını bekleyen göçmenleri daha fazla kapıya yığıyor" dedi.

'Avrupa tehdit ve şantaja göre hareket edemez'

Ancak ‘tehdit’ uyarısı yapan Kumuçatos, şu ifadeleri kullandı, "Ama Türkiye'nin bu parayı şantajla veya tehditlerle talep etmesi, parayı verip vermeme kararı alacak olan Avrupalılar için gerekli olumlu siyasi atmosferi yaratmıyor. Avrupa tehditlere veya şantajlara göre hareket edemez. Avrupalıların, Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlaması gerektiği kadar, Ankara'nın da Avrupa'yla muhatap olmanın yolunun bu olmadığını anlaması gerekir.”

Miçotakis de eleştirmişti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Erdoğan’ın bu çıkışları eleştirmişti. Miçotakis, “Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istiyorsa mültecileri ve göçmenleri araç olarak kullanamayacağını açıkça söyledim" demişti.

Türkiye’den gelen göç dalgasıyla mücadele etmek amacıyla bir dizi önlemi hayata geçiren Yunanistan, Midilli, Sakız ve Samos adalarındaki üç büyük kampın kapatılacağını duyurmuştu. Yeni inşa edilecek ‘kapalı’ kamplar sadece 5 bin sığınmacıyı ağırlayacak ve giriş-çıkış serbest olmayacak.