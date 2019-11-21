Kayıt
14:01 21 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Londra mahkemesinden yıllardır Katarlı diplomatların tacizine uğrayan kadın çalışan için tazminat kararı

    © Fotoğraf : Linkedln
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Londra'nın Katar Büyükelçiliği'ndeki diplomatların, asistan olarak çalışan Deanne Kingson ve kızıyla cinsel ilişkiye girmek istedikleri, kadından uyuşturucu ve seks partileri organize etmesi için baskı yaptıkları ortaya çıktı. Mahkeme, 58 yaşındaki Kingson'a 390 bin euro tazminat verilmesine karar verdi.

    İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew
    © AP Photo / Sakchai Lalit
    Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew cinsel taciz iddialarının ardından kraliyet görevlerini bıraktı
    Londra'nın Mayfair bölgesinde bulunan Katar Büyükelçiliği'nde 9 yıldır süregelen bir skandal, mağdurun şikayeti üzerine ortaya çıktı.

    Kişisel asistan olarak çalıştığı belirtilen İngiliz vatandaşı Deanne Kingson, elçilikteki Katarlı diplomatların sürekli kendisiyle cinsel ilişkiye girmek için 'yalvardıklarını', reddettiğinde ise 19 yaşındaki kızıyla birlikte olmak için ısrar ettiklerini söyledi. Kingson ayrıca bu kişilerin kendisine toplu seks ve uyuşturucu partileri organize etmesini istediklerini belirtti.

    'Reddedince kızıma yöneldi'

    Kingson, elçiliğin üstdüzey yönetiminde yer alan Fahed Al-Mushairi'nin kendisini uyuşturucu özellikli Arap kökenli bir bitki olan Gat (Yemen Otu) çiğnemeye davet ettiğini ifade etti.

    Kingson, Al-Mushairi'nin sürekli reddedilmesinin ardından ise bu sefer kızına yöneldiğini söyledi. Kingston, "Ona(kızıma) 'seni Paris'e alışverişe götüreyim. İstediğini alabilirsin" dediğini, ve kızıyla evlenmeyi teklif ettiğini de belirtti.

    Yine elçilikte çalışan Ali Al Harjri isimli diplomatın ise Kingson'a seks partileri düzenlemesi için baskı yaptığı ve birlikte Küba tatiline gitmeyi teklif ettiği de öğrenildi.

    2006 yılında elçilikte çalışmaya başladığı ve o zamandan beri üst düzey çalışanlar tarafından aşağılayıcı davranışlara maruz kaldığını söyleyen Kingston, 2014'te ise kovulduğunu dile getirdi.

    Kovulmasının ardından kendisine baskı yapan elçilik çalışanlarına dava açan Kingston'a mahkeme, 390 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

    © Fotoğraf :
    Londra'nın Katar Büyükelçiliği

    'Müslüman olmadığı için hedef alındı'

    Ameliyat
    Twitter
    Fransa'da 'pedofili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı
    Londra mahkemesi, Kingston'un üst düzey personel tarafından 'Müslüman olmadığı için' hedef alındığını ve çalışanların bunu bahane ederek 'erkek çalışanlarla cinsel yakınlaşmaya istekli olduğu' fikrine kapıldıklarını bildirildi.

    Yargıç Gill Brown, kadının yıllarca aşağılandığı, sürekli korku ve utaç yaşadığı için psikiyatrik rahatsızlıklarının başladığını söyledi.

    Mahkeme, uyku problemi, iştahsızlık yaşamaya başlayan Kingston'a klinik depresyon teşhisi konduğunu ve intihara meyilli bir hale geldiğini bildirdi

    Yargıç Brown, Katar hükümetinin mahkemede temsil edilmediğini ve davalara katılmadığını söyledi. Brown, "Bu mantıksız, hükümetin Kingson'un 7.000 euro'luk yasal masraflarını ödemesi gerekiyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Cinsel taciz, Taciz, Tazminat, Mahkeme, Uyuşturucu, Seks, Büyükelçilik, Katar, Londra
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı
    Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı
    Karikatür
    ‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet