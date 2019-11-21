Fransız belediye başkanı, Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu

Euronews'te yer alan habere göre, Belediye Başkanı Cordebard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parisliler Suriyeli Kürtlere ne borçlu olduğunu ve onları terk etmemeleri gerektiğini biliyor. Paris'teki konsey toplantısında istisnai olarak 200 bin euroluk bir acil yardım yaptık. Bu yardım Suriye'nin kuzeyindeki ACTED ve Medecine du monde programlarına aktarılacak" dedi.

Paris, les Parisiennes et les Parisiens savent ce qu’ils doivent aux #Kurdes de Syrie et ne les abandonneront pas: en #ConseildeParis nous avons attribué une aide exceptionnelle d’urgence de 200 000€ aux programmes humanitaires d’ACTED et de Médecins du monde au #Rojava. — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) November 20, 2019

​Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.

Medecine du monde savaş ve iç çatışmanın olduğu bölgelerde tıbbi hizmet veren uluslararası bir yardım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.