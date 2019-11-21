AİHM'den Macaristan'a sığınmacı cezası

Macaristan, Sırbistan'a geri yolladığı iki sığınmacıya tazminat ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan'ı, iltica başvurusunda bulunan 2 sığınmacıyı Sırbistan'a geri yolladığı için 28 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM, 15 Eylül 2015'te, Macaristan-Sırbistan sınırındaki transit bölgede iltica başvurusunda bulunan ama 3 hafta sonra iltica başvuruları Macar makamlar tarafından reddedilerek Sırbistan'a geri yollanan iki Bangladeş vatandaşının açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Macaristan'ın, iltica başvurusunda bulunan iki kişiyi Sırbistan'a geri yollamakla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve insanlık dışı davranışı yasaklayan hükmünü çiğnediğine hükmetti.

Karara göre Macaristan, davacılara, 28 bin euro tazminat ödeyecek.