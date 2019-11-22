Prens Andrew'a Epstein olayıyla ilgili ABD yönetimiyle işbirliği çağrısı

Tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği iddia edilen pedofil Jeffrey Epstein ile 'dostluğuna' sahip çıkan Prens Andrew'a, Epstein'ın mağdur ettiği insanların avukatlarına konuşma çağrısı yapıldı.

Kraliçe II. Elizabeth'in 59 yaşındaki oğlu Prens Andrew, yüksek profilli kişilere para karşılığı çocuk pazarladığı iddia edilen ve geçen aylarda New York'ta yattığı cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile olan 'dostluğunu' savunduğu televizyon röportajının ardından zor günler geçiriyor.

Andrew, söz konusu röportajda Epstein'ın kendisine bulduğu 17 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiği yönündeki suçlamayı reddetti.

Röportajın ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu İngiltere kraliyetiyle arasına mesafe koyarken Prens Andrew, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kraliyetteki görevlerinden uzaklaştığını belirtti.

Prens Andrew, yaptığı açıklamada "gerekirse soruşturmalar konusunda uygun herhangi bir yasa uygulayıcı kuruma yardım etmeye istekli olduğunu" söyledi.

Epstein'ın mağdur ettiği 5 kadının avukatı olan Lisa Bloom, BBC'ye verdiği demeçte kraliyet ailesinin iddiaları araştırmak isteyen herkesle konuşması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Bloom, şunları söyledi:

"Prens Andrew'e çalışan tüm personeller gelmeli, bilgi ve kanıt sunmalı ve belgeler - e-postalar, mesajlar, takvimler, telefon kayıtları, seyahat kayıtları - teslim edilmeli, böylece olayın derinine inebiliriz."

Diğer yandan Bloom, verilen ifadeleri güvence altına almak için Prens Andrew'la doğrudan temas kurmayı reddetti.

Bununla birlikte Bloom'un annesi avukat Gloria Allred, Andrew'a soruşturmacılara 'gecikmeden' konuşma çağrısında bulundu.

Allred, New York'ta gazetecilere verdiği demeçte "Hasar gören itibarını onarmaya başlaması için en iyi yol, görüşmeyi en kısa sürede yapmaktır" diye konuştu.