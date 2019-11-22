Fransa'da ocak ayı içkisiz geçer mi? Şarap üreticileri 'geçmez' diye bastırdı, Macron 'başüstüne' dedi

Alkollü içki denilince ilk akla gelen ülkelerden Fransa'da alkol kaynaklı ölümleri önleme kampanyası çerçevesinde yeni yılın ilk ayının 'İçkisiz Ocak' ilan edilmesi planlanıyordu. Ancak kazan kaldıran şarap üreticilerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hak vermesi üzerine plandan vazgeçildi.

Fransa yurttaşlarını çılgın yılbaşı kutlamalarının ardından ocak ayı boyunca alkolden kaçınmaya çağıracak kampanya, şarap üreticilerinin içkiyi tümden bırakmaya teşvik ettiği gerekçesiyle itiraz etmeleri üzerine, rafa kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 2020'den itibaren İçkisiz Ocak kampanyası düzenleme planının, bakanlığa bağlı sağlık koruma önlemleri komisyonunun şubattaki toplantısına dek ele alınmayacağını belirtti.

Franceinfo radyosuna konuşan Buzyn, kampanyanın gelişme aşamasında bulunduğunu ve karar verecekleri formatın illa 'İçkisiz Ocak' şeklinde olmasının gerekmediğini dile getirdi.

Hükümetin U dönüşünü kınayan bağımlılıkla mücadele örgütleri, bunun gerisinde, Fransa'nın şarap üreticisi bölgelerinden milletvekillerinin oluşturduğu 'Seçilmiş Asma ve Şarap Temsilcileri Ulusal Birliği'nin (ANEV) yoğun lobi çalışmalarının yattığına dikkat çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OPEC) 34 üyesi arasında kişi başı en çok alkol tüketilen 3. ülke olan Fransa'da Kamu Sağlığı Kurumu'na göre her yıl alkolden kaynaklanan nedenlerden 41 bin kişi ölüyor.

Fransa Kamu Sağlığı Kurumu, yurttaşlara 'günde iki kadehten fazla içmeyin, o iki kadehi de her gün içmeyin' uyarısı yapıyor.

Gelgelelim "Öğle ve akşam yemeğinde şarap içerim" diye çoktan ilan etmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İçkisiz Ocak planına karşı makamına çıkarma yapan Champagne bölgesi milletvekillerini "Endişeye mahal yok" diye teskin ettiği medyaya yansıdı.

Champagne Yetiştiricileri Derneği Başkanı Maxime Toubart, şarap sektörünün haber sitesine şöyle konuştu:

"Macron bize dedi ki, 'İçkisiz Ocak diye bir şey olmayacak, herkese duyurabilirsiniz'."

Bununla ilgili soruların yöneltildiği Elysee Sarayı, haberi doğrulama ya da yalanlamayı reddetti.

Fransa'daki plan, Britanya'daki Alkol Değişimi derneğinin 2013'te yürüttüğü kampanyadan esinlenmişti.

Batı'da Noel ve yılbaşı eğlencelerinin ardından insanların kafa çekmeye ara verip vücutlarını dinlendirmeye ve yenilenmeye alması, giderek popülerleşen bir eğilim.

Fransa Sağlık Bakanlığı halihazırda tütünün zararlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için 'Tütünsüz Kasım' kampanyası yürütüyor.

Bağımlılık Federasyonu yetkililerinden Nathalie Latour, İçkisiz Ocak için bütçenin hazırlandığını ve insanların çoktan çalışmaya başladığını, ama kapalı kapılar ardında alınan kararların set çektiğini söyledi.

Latour, "Bu kampanyalar işe yarıyor, insanların önüne vermeleri gereken bir sınav koyuyor, insanların alkol hakkında yaftalamalar olmaksızın farklı şekilde konuşmalarını sağlıyor ve sonrasında aylar boyu kontrollü şekilde tüketmelerine katkıda bulunuyor" dedi.

Ancak yönetimde bu savları umursamayan Macron'un yanısıra biri daha var. Tarım Bakanı Didier Guillaume, diğer alkollü içeceklerden farklı olarak şarabın aşırı doza kaçmaya neden olmadığı iddiasıyla bağımlılık uzmanlarının hedefinde.