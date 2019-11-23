Corbyn: İkinci Brexit referandumunda tarafsız kalacağım

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC kanalında yayınlanan Question Time programında soruları yanıtlayan Corbyn, ikinci bir referandumda tarafsız kalacağını belirterek, "Tarafsız bir duruş sergileyeceğim, böylece sonucu güvenilir bir şekilde uygulayabilirim" dedi.

İşçi Partisi, mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında kararlaştırılan anlaşmayı yeniden müzakere etmeyi; daha sonra yeni bir oylamaya gidilmesini planlıyordu.

Corbyn, açıklamasında "Bu, Avrupa ile bir ticaret anlaşması veya AB'da kalmak olacak. Altı ay içinde İngiliz halkının önüne koyacağımız seçim bu olacak" ifadelerini kullandı.

Bazı İşçi Partisi vekilleri ise, partilerinin AB ile anlaşmasına karşı olacaklarını ve AB'de kalma yönünde oy kullanacaklarını belirtiyor.