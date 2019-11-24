Romanya'da AB yanlısı Iohannis, yeniden devlet başkanı seçildi

Romanya'da ikinci turu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri yayınlanmaya başladı.

Sonuçlara göre, AB yanlısı mevcut Devlet Başkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Viorica Dancila'yı mağlup etti.

Anketlerden çıkan sonuçlarda Iohannis'in yüzde 64.8 ila 66.5 arasında bir oy oranı yakaladığı görüldü.

Sonuçlara göre sosyal demokrat Dancila ise 33.5 ila 35.2 arasında bir oy oranı elde etti.

Iohannis, yaptığı açıklamada "Tüm Romanyalıların başkanı olacağıma söz veriyorum, bugün modern, Avrupalı ve normalleşmiş Romanya kazandı" ifadelerini kullandı.

Ülkede merkez sağın öncüsü olan Iohannis, seçimlerin ilk turunda yüzde 39'luk bir oy oranı yakalamış ve yüzde 22.5'lik bir oy oranı elde eden sosyal demokrat Dancila ile karşı karşıya kalmıştı.

Romanya'da Başbakan Viorica Dancila'nın kurduğu hükümet, geçen ay mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düşmüştü.

Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.