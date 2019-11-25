Latin Amerika'dan İspanya'ya denizaltıyla uyuşturucu kaçakçılığı

© AP Photo / Arnulfo Franco Fransa'nın Atlantik sahillerine yüzde 90 saflıkta yüzlerce kilo kokain vurdu Jandarması’ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Galiçya bölgesinin Aldan Koyu'na gelen denizaltıda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Bir Latin Amerika ülkesinden yola çıktığı tespit edilen denizaltıdaki 3 personelden Ekvador vatandaşı olan 2'sinin tutuklandığı, İspanyol vatandaşı olduğu belirlenen ve jandarmadan kaçan diğer kişinin ise arandığı kaydedildi.

İspanyol yetkililer, uyuşturucunun, denizaltıya yola çıkmadan önce karadan ya da açık denizde yüklenmiş olabileceğini belirtti.

La historia de un narcosubmarino como los del Pacífico era una leyenda que había crecido en los últimos años. Hasta ayer, cuando la policía interceptó una de estas embarcaciones en Galicia con 3.000 kilos de cocaína a bordo https://t.co/F58GP9JxRB — EL PAÍS (@el_pais) November 25, 2019

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