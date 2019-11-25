Almanya'da 1 milyar euro'luk müze soygunu

Almanya'nın Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunu içeren Grünes Gewölbe müzesine hırsız girdi. Yaklaşık 1 milyar euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çalındığı belirtildi.

Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızların, tarihi bölümü hedef aldıklarını açıklayan polis henüz çalınan eserlerle ilgili bilgi vermedi.

Bild gazetesinin haberine göre, müzenin elektriği hırsızlar girmeden önce çıkarılan bir yangınla sabote edildi. Müzeye elektrik sağlayan şirket bunu doğruladı ancak iki olay arasında ilişki olup olmadığının henüz değerlendirildiğini açıkladı.

Yine habere göre, müzeye küçük bir pencereden giren hırsızlar özellikle mücevherleri hedef aldı ve yaklaşık 1 milyar euro'luk eser çaldı.

​Saksonya Polisi olayı Twitter hesabından duyurdu ve olay mahalinde inceleme yaptıklarını açıkladı.

DW'nin aktardığına göre, Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer olay mahaline yaptığı ziyarette "Sadece eyalet sanat koleksiyonu değil, Saksonyalılar soyulmuştur" dedi ve Grünes Gewölbe'deki hazinelerin Saksonya eyaleti halkının yüzyıllar boyunca elde ettiği kazanımların sonucu olduğunu kaydetti.

Heute morgen gab es einen Einbruch in das historische Museum #GrünesGewölbe in #Dresden. Aktuell ist unsere Tatortgruppe des #LKA im Einsatz und untersucht den Tatort. Aussagen zum Stehlschaden sind noch nicht möglich. Im Laufe des Tages folgen weitere Informationen. pic.twitter.com/M9Lk6STjPz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 25, 2019

​Müzedeki eserler 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde toplanmıştı. Müzenin en değerli parçalarından olan 41 karatlık bir yeşil pırlanta ise halihazırda New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

Müzedeki 10 salonda mücevher ve altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer değerli materyallerden yapılmış 3 bin civarında eser sergileniyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nda zarar gören bina daha sonra restore edilmişti. 2006 yılında tekrar açılan bina turistlerin uğrak noktası olmuştu.