Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 7 kişi yaşamını yitirdi

Arnavutluk'ta sabaha karşı meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az yedi kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sabah saat 05.54 sıralarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tiran'ın 30 kilometre batısındaki Dıraç kenti yakınları olan deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Tiran 09:10 sularında 6.3 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sallandı.

Deprem nedeniyle çok sayıda binada hasar meydana geldi, bazı binalar tamamen yıkıldı.

Elektrik kesintileri yaşandı, eğitime ara verildi

Deprem nedeniyle Arnavutluk'ta iletişimde aksaklıklar ve elektrik kesintileri yaşandı. Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı da Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerden bir kişinin panik sebebiyle balkondan atladığı kaydedildi. Yaralıların tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiği aktarıldı.

Sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekipleriyle silahlı kuvvetlerin de enkazda çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

© REUTERS / FLORION GOGA Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrası silahlı kuvvetler de enkaz çalışmaları için itfaiye ekiplerine destek verdi.

Türklerin kaldığı otel de çöktü

Depremde 21 Türk vatandaşının da kaldığı bir otel çöktü.

Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük, NTV’ye yaptığı açıklamada, “21 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Türk vatandaşlarının durumu iyi. Bölgedeki Türkler başkent Tiran'a getirilecek” bilgisini verdi.

İki ay içince ikinci büyük deprem

Bugünkü deprem, iki aylık bir süreçte ülkeyi vuran ikinci büyük deprem olarak kayda geçti.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

Bosna'da da deprem meydana geldi

Öte yandan Arnavutluk'taki depremden birkaç saat sonra, Bosna'da da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü başkent Saraybosna'nın 75 kilometre güneyi olarak açıklandı.