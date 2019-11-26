Kayıt
13:27 26 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: En az 7 kişi yaşamını yitirdi

    © AP Photo / Hektor Pustina
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol

    Arnavutluk'ta sabaha karşı meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az yedi kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sabah saat 05.54 sıralarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

    Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tiran'ın 30 kilometre batısındaki Dıraç kenti yakınları olan deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Tiran 09:10 sularında 6.3 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sallandı.

    Deprem nedeniyle çok sayıda binada hasar meydana geldi, bazı binalar tamamen yıkıldı. 

    Elektrik kesintileri yaşandı, eğitime ara verildi

    Deprem nedeniyle Arnavutluk'ta iletişimde aksaklıklar ve elektrik kesintileri yaşandı. Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı da Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitirenlerden bir kişinin panik sebebiyle balkondan atladığı kaydedildi. Yaralıların tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiği aktarıldı.

    Sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekipleriyle silahlı kuvvetlerin de enkazda çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

    © REUTERS / FLORION GOGA
    Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrası silahlı kuvvetler de enkaz çalışmaları için itfaiye ekiplerine destek verdi.

    Türklerin kaldığı otel de çöktü

    Depremde 21 Türk vatandaşının da kaldığı bir otel çöktü.

    Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük, NTV’ye yaptığı açıklamada, “21 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Türk vatandaşlarının durumu iyi. Bölgedeki Türkler başkent Tiran'a getirilecek” bilgisini verdi.

    İki ay içince ikinci büyük deprem

    Bugünkü deprem, iki aylık bir süreçte ülkeyi vuran ikinci büyük deprem olarak kayda geçti. 

    Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

    Bosna'da da deprem meydana geldi

    Öte yandan Arnavutluk'taki depremden birkaç saat sonra, Bosna'da da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü başkent Saraybosna'nın 75 kilometre güneyi olarak açıklandı.

    Etiketler:
    Enkaz, Türkler, Merkez üssü, Sarsıntı, Tiran, deprem, Arnavutluk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Down Sendrolmluların çalıştığı restoran en iyi resotan seçildi
    Down sendromluların çalıştığı restoran Brüksel'in en iyisi seçildi
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet