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17:16 26 Kasım 2019
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    Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği (AB) bayrakları

    AB Uyuşturucu Raporu: ‘PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor’

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Avrupa
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    Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu'nda, PKK'nın Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı ortaya konuldu.

    Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından "2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu" yayımlandı.

    ​Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar euro harcadığına işaret edilen raporda, "Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB'deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor" ifadesi kullanıldı.

    Raporda, 2002'den beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın AB'de "Organize suça karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı" vurgulandı.

    Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın, uyuşturucudan yıllık 1.5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti.

    ‘Türkiye, kritik önem taşıyor

    Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
    © DHA /
    Denizaltıya uyuşturucu operasyonu
    Balkan rotasının, eroinin AB'ye ulaştırılmasında halen temel rota olduğu belirtilen raporda, "Bu nedenle Türkiye, eroinin AB pazarına ulaşmasının engellenmesinde kritik önem taşımaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

    Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39'unun kenevire, yüzde 31'inin kokaine, yüzde 25'inin eroine, yüzde 5'inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı belirtildi. 

    AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Brüksel'de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Organize suç örgütleri kazanç elde etmek için yeni fırsatları değerlendirme konusunda çevik davranıyor. Bununla birlikte, faaliyetlerini uluslararası sınırlar çerçevesinde genişletmek için her türlü teknolojik ve lojistik buluştan gittikçe daha yüksek oranda faydalanıyorlar" dedi.

    Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 955 kilo 150 gram esrar ve 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    © AA /
    Diyarbakır'da PKK operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
    Avrupalı tüketicinin uyuşturucuya, çoğunlukla sosyal medya ve internet aracılığıyla "çok daha kolay" erişebildiğinin altını çizen Avramopulos, "Yasa dışı uyuşturucu piyasası vatandaşlarımızın sağlığına ve güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

    Bu arada, raporda, küreselleşme, teknoloji, inovasyon ve suç araçları unsurlarının, uyuşturucu piyasasını güçlendiren ve işleyişini kolaylaştıran üç temel etken olarak kabul edildiğine de vurgulandı.

    ‘En çok kullanılan uyuşturucu kenevir

    Raporda, Avrupa piyasasındaki değerinin en az 11.6 milyar Euro olduğu tahmin edilen kenevirin, geçen yıl yaklaşık 25 milyon Avrupalının (15-64 yaş) kullanımı ile bölgede en çok kullanılan uyuşturucu madde olduğu belirtildi.

    İspanya milli polisi
    CC BY-SA 2.0 / Elentir / Guardian Angels
    Latin Amerika'dan İspanya'ya denizaltıyla uyuşturucu kaçakçılığı
    Kokainin de Avrupa'da en yaygın tüketilen ikinci yasa dışı uyuşturucu madde olduğu kaydedilen raporda, bu maddenin 9.1 milyar avroluk piyasaya değeriyle geçen yıl yaklaşık 4 milyon Avrupalı (15-64 yaş) tarafından kullanıldığına dikkat çekildi.

    Raporda, AB'de yaşayan yaklaşık 1.3 milyon kişinin opioid (temel olarak eroin) kullandığı, opioid piyasasının da tahmini değerinin yılda en az 7.4 milyar euro olduğu kaydedildi.

    Uyuşturucu ticareti ile mücadele için yapılması gerekenler ise raporda, şu şekilde sıralandı:

    "Küresel uyuşturucu piyasasında aktif olan üst düzey organize suç örgütlerinin iş modellerinin ele alınması, harici sınırlardaki güvenlik zafiyetlerinin azaltılması, uyuşturucu üretimindeki değişikliklere ayak uydurmak için adli ve toksikolojik olanaklara yatırımda bulunulması gerekiyor."

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    Etiketler:
    Dimitris Avramopulos, Eroin, Türkiye, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Avrupa, Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu, PKK, Avrupa Birliği
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