Pompeii antik kentindeki Roma hamamı ve ünlü fresk ilk kez görücüye çıktı

‘Pompeii’nin incisi’ olması amacıyla tasarlanan ancak yapımı tamamlanamadan volkanik patlama sonucu yıkılan Roma hamamı ve antik kentte yapılan kazılarda bulunan Leda mozaiği ilk kez görücüye çıktı.

Milattan Sonra 79 yılında Vezüv’ün patlamasının ardından küllerin altında kalan Antik Roma kenti Pompeii'de devam eden kazılarda, halkı ağırlama şansı bulamadan yıkılan Roma hamamı dün ziyaretçilere açıldı.

Arkeolog ekibinin başında bulunan Massimo Osanna, “Dönemin mimarları, Roma’daki İmparator Neron’un hamamından esinlenmiş. Buradaki odalar daha geniş ve aydınlık, ayrıca mermer havuzlar da bulunuyor” bilgisini verdi.

Pompeii kentinde yoğun bir yapılaşmanın bulunduğuna dikkat çeken uzmanlara göre bu tarz geniş ve ferah bir yapının bulunması sıradışı bir duruma işaret ediyor.

Şehrin diğer hamamlarının daha küçük, karanlık ve genelde kalabalık olduğunu belirten uzmanlar, bu yeni hamamın daha lüks bir yaşam tarzı için düşünüldüğünü, örneğin köleler yerine vatandaşlar için tasarlandığını belirtiyor.

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE Pompeii antik kentinde keşfedilen Roma hamamı

Mermer sütunlar ve bloklar arasında yapılan kazılarda uzmanlar facia sırasında hamama sığınmış bir çocuğun iskeletini de buldu. Çocuğun 8-10 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Kazılarda ayrıca Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan, Zeus'un bir kuğu biçiminde Leda'yı baştan çıkarmasını anlatan ‘erotik’ bir fresk de gün ışığına çıkarıldı. Çok iyi korunmuş olan, oldukça iyi bir durumda bulunan fresk ilk kez ziyarete açıldı.

© AFP 2019 / CESARE ABBATE Antik Roma kenti Pompeii'de bulunan, Yunan mitolojisinden önemli yer tutan Leda freski

Arkeologlar ekim ayında da gladyatörleri ve fahişeleri ağırladığı sanılan bir meyhanenin duvarlarında canlı renklerini hâlâ koruyan bir resim keşfetmişlerdi.

Duvarda, zırh taşıyan bir gladyatör, yaralı rakibinin karşısında zafer kazanmış bir şekilde ayakta dururken resmediliyor.

© AFP 2019 / HANDOUT Pompeii antik kentinde keşfedilen bu duvar resminde zafer kazanmış bir gladyatör görülüyor.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve geçen yıl başlayan Büyük Pompeii Projesi kapsamında Regio V olarak bilinen alanda yapılan kazılarda açığa çıkarılanlar daha önce sergilenmemişti. Antik kentin üçte birinin henüz keşfedilmediği belirtiliyor.