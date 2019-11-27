Girit açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor.
6.58 magnitude earthquake in Crete, Greece. #Crete #Greece pic.twitter.com/VEhKcaUMKe— Etheric Roads (@Ethericroads) November 27, 2019
Arnavutluk'ta dünkü 6.4'lük depremin ardından bugün de Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Atina'da da hissedildi.
Ayrıntılar geliyor.
6.58 magnitude earthquake in Crete, Greece. #Crete #Greece pic.twitter.com/VEhKcaUMKe— Etheric Roads (@Ethericroads) November 27, 2019
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