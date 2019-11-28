AB: Yasa dışı İsrail yerleşimleri barışa engel teşkil ediyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, 'barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu' söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır" ifadelerini kullandı.

İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Mogherini, "Yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor ve iki devletli çözüme tehdit oluşturuyor" dedi.

Mogherini, Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim inşasının Kudüs'ün olası iki devletli çözümde tarafların başkenti olabilme ihtimalini 'ciddi biçimde zayıflattığını' belirterek güçlü siyasi irade ortaya konmadıkça bölgede barışa ulaşılamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.