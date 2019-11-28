Alman basını: Macron, Putin’in orta menzilli füzeler hakkındaki teklifini inceleyecek

Alman basını, Rusya lideri Putin’in Avrupa’ya orta menzilli füzeler konuşlandırılmasına moratoryum getirilmesine yönelik önerisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından değerlendirilmeye hazır olduğunu yazdı.

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre Fransız lider Emmanuel Macron, Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştirilmesine moratoryum uygulanmasını değerlendirmeye hazır.

Söz konusu haber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupalı liderlere, Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştirilmesine moratoryum getirilmesini içeren bir mektup göndermesini izliyor.

Frankfurter Allgemeine gazetesine göre Macron söz konusu mektuba 23 Ekim’de bir cevap yazıp Rusya liderinin önerisinin derinlemesine incelenmesi ve yapılacak görüşmelerde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Karadan fırlatılan orta menzilli füzelerin Avrupa'da konuşlanmasını yasaklayan 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD’nin çekilme kararı sonrası ağustos başında yürürlükten kalkmıştı. Söz konusu anlaşmanın artık uygulanmıyor olması, ABD’nin, müttefiklerinin topraklarına Rusya’ya ulaşabilecek füzeler yerleştirmesinin önünü açıyor.