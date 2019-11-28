Fransa'da Kara Cuma yasaklanabilir

Fransa'da bazı siyasetçiler, 'alışveriş çılgınlığı' olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı 'Kara Cuma' (Black Friday) etkinliklerinin 'kaynak israfı' ve 'çevre kirliliği' yarattığını belirterek yasaklanmasını talep etti.

siyasetçiler, kökleri ABD'ye dayanan ancak bugün uluslarası bir fenomen haline gelenindirimlerinden şikayetçi.

Eski Çevre Bakanı Delphine Batho tarafından sunulan önergede Kara Cuma'nın 'kaynak israfına' ve 'aşırı tüketime' neden olduğu için yasaklanması amaçlanıyor.

Meclisten geçen önerge gelecek ay ulusal mecliste de gündeme gelecek. Eğer burada da kabul edilirse ülkede artık Kara Cuma etkinlikleri gerçekleşmeyecek.

'Çevreyi kirletiyor'

Konuyla ilgili Europe 1 radyo kanalına açıklama yapan Ekolojik Dönüşüm Bakanı Elisabeth Borne, bu alışveriş çılgınlığının trafik, hava kirliliği ve gaz emisyonuna da neden olduğunu belirterek Kara Cuma'nın yasaklanmasını savundu.

Borne, Kara Cuma'nın eğer küçük Fransız esnafına destek verecek şekilde modifiye edilirse desteklenebileceğini ancak şuanki haliyle sadece uluslararası zincir marketlerin işine yaradığını söyledi.

Öte yandan, bir grup çevre aktivistinin Cuma günü 'Cumayı Engelle' (Block Friday) kapsamında protesto yapacakları da öğrenildi.

1920'lerde başladı

Tarihi 1920'lere uzanan Kara Cuma, her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü’nü (Thanksgiving Day) takip eden günlerde düzenleniyor.

Büyük indirimlerin yapıldığı Kara Cuma sırasında insanların dondurucu soğuklarda saatlerce sırada beklediği ve ürünlere hücum ederek izdiham oluşturduğu manzaralar ortaya çıkıyor.

İnsanları çoğu zaman gerçeği yansıtmayan abartılı indirimlerle gereksiz tüketime sevk etmekle eleştirilen Kara Cuma indirimleri, İngiltere, İrlanda, Norveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika'da da uygulanıyor.