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    Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics

    Letonya: Türk Dışişleri’nin, NATO’nun Baltık planının desteklenmeyeceği açıklaması dramatize edilmemeli

    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
    Avrupa
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    Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, YPG’nin ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmemesi halinde Türkiye’nin de NATO’nun Rusya karşıtı Baltık ülkeleri planını desteklemeyeceği yönündeki açıklamaların ‘dramatize edilmemesi’ çağrısını yaptı.

    Letonya’nın LETA haber ajansına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Rinkevics, NATO için neyin tehdit olduğuna ilişkin ‘iç tartışmaların’ neticesinde Baltık bölgesinin güvenlik çıkarlarının gözetilmesi yönünde karar alınacağına inandığını söyledi.

    Rinkevics, YPG’nin İttifak tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmemesi halinde Türkiye’nin de NATO’nun Baltık ülkeleri planını desteklemeyeceği yönündeki haberlerin sorulması üstüne, “Müttefiklerimizin bizim güvenlik çıkarlarımızı, bizim onların güvenlik çıkarlarını ciddiye aldığımız raddede ciddiye alacaklarından eminim” açıklamasını yaptı.

    Letonya Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

    “NATO üyeleri için mevcut olan risklerin değerlendirmesinin yapılması geniş tartışmaları beraberinde getirir. Kendi içimizde yapılan gizli tartışmalar hakkında asla yorumda bulunmayız. Söz konusu tartışmaların neticesindeyse NATO üyeleri genelde bir anlaşmaya varırlar. İçinde bulunduğumuz durumda da bunun geçerli olacağına inancım var.”

    İngiltere’de aralık başında düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir Türk Dışişleri yetkilisi, Rusya’dan gelmesi muhtemel bir saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan Baltık planına destek vermeleri için, İttifakın da YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak tanıması şartını koştuklarını, bunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.

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    Etiketler:
    YPG, Baltık ülkeleri, Rusya, NATO, Edgars Rinkevics
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