Almanya, Hizbullah'ın siyasi kanadına yasak getirmeye hazırlanıyor

Spiegel dergisinin internet sitesindeki habere göre, Almanya PKK ve IŞİD için ülkede uyguladığı yasağın benzerini Hizbullah için de getiriyor.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının söz konusu süreç için anlaştıkları ifade edilen haberde Hizbullah'ın siyasi kanadından olan kişi ve derneklerin PKK ve IŞİD yandaşlarına uygulanan muameleye tabi tutulacağı belirtildi.

Haberde bundan böyle Hizbullah yandaşlarının gösterilerde örgütün sembollerini kullanamayacakları vurgulandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Spiegel, Hizbullah'ın İran tarafından desteklendiği ve Suriye'de hükümet ile ilişki içinde olduğuna işaret edildi. Hizbullah'ın Lübnan'da ise siyasi bir parti olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği bugüne kadar Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü olarak sınıflandırmış fakat siyasi kanadına yasak getirilmesine Fransa karşı çıkmıştı.

ABD ve İsrail ise uzun süredir böyle bir yasağın getirilmesi için Almanya'ya baskı uyguluyordu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dernekler yasasına göre Hizbullah'ın Almanya'daki derneklerinin kapatılmasını talep ediyordu.