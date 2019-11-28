Sarkozy: Batı geriliyor ve yeni bir hayale ihtiyacı var

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Madrid’deki Francisco de Viktoria Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Batı’nın gerilediğini ve bu durumdan kurtulmak için yeni hayallere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sarkozy, Mundo gazetesinin internet sitesinde yayınlanan konuşmasında “Yüzyıllar boyunca Batı’da olan dünya ekseni, bugün Doğu’ya kaymış bulunuyor. Gezegende yaşayan yedi milyar insandan dört milyarı Asya’da ve sadece 800 milyonu merkezde yaşıyor. Artık dünya ekseni değiliz ve bunun demografik nedenleri var” ifadelerini kullandı.

Sarkozy’e göre, Avrupa Birliği’ndeki kriz modası geçmiş fikirlerden kaynaklanıyor. 27 ülkeden birleşmiş bir Avrupa olamayacağını belirten Sarkozy, bunun yerine dört Avrupa görüyor: Schengen, euro, savunma ve ittifak.

Eski kavramları terketmeye ve gelecekteki Avrupayı düşünmeye çağıran Sarkozy, 'delilik, dram ve tarihi çelişki' olarak adlandırdığı Brexit’in mevcut durumun bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Batı’nın gerilediğini ve bu durumdan kurtulmak için yeni hayallere ihtiyacı olduğunu belirten Sarkozy, konuşmasını şu şözlerle sürdürdü:

“Avrupa değişen dünyada hareketsiz kalmaktan vazgeçmelidir. Vatandaşların nereye gittiklerini bilmeleri gerekiyor. Bir hayale ihtiyacımız var. Eylemsizlik yüzünden bu hayale başkaları sahip oluyor. Eski Avrupa medeniyetinin hayalleri ve hırsları hala var, ölmek istemiyor.”

Sarkozy, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesini Batı’nın gerilemesinin göstergelerinden biri olarak nitelendirdi. Ona göre, ABD’yi ‘yol gösteren’ büyük bir dünya gücü olarak görmekten hoşlanıyor. Ancak, Twitter’dan yayınlanan mesajların herhangi birini güçlü yapacağına inanmadığını söyledi.