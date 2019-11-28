Sputnik, Estonya'dan çıkarılmak isteniyor

Estonya makamları, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nı ülkeden çıkarmak için farklı girişimlerde bulunuyor. Çoğu Estonya vatandaşı olan gazeteciler üzerinde doğrudan yapılan baskılar dışında, medya grubunun finans işlerine müdahalelerin de sıklaştığı belirtildi.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "2019'un ekim ayı sonunda, uluslararası bankacılık grubunun Estonya şubeleri, Rossiya Segodnya'dan Sputnik Estonya'ya gönderilen personel maaşı, vergi ve ofis kirası havalelerini dondurdu" ifadelerine yer verildi.

Ajansın iletişime geçtiği diğer Estonya bankalarının da havale işlemlerini yapmayı redettiği belirtilen açıklamada, bankaların dört yıl boyunca Sputnik Estonya için yapılan para transferlerinde sorun çıkarmadığı, Estonya Polis ve Sınır Koruma Kurulu’na bağlı Kara Para Aklama Veri Bürosu’nun Sputnik’le çalışan bankalar üzerinde baskı kurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rossiya Segodnya’dan Estonya’da bulunan bankalara yapılan havalelerin tümünün dondurulmuş olduğu ve Talinn’deki Sputnik ofisinin mülk sahibinin, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği kaydedildi.

Estonya, Sputnik haber ajansı ve radyosunun bulunduğu tek Baltık ülkesi olarak öne çıkıyor. Toplam 35 kişiden oluşan personelinin 33'ü Estonya vatandaşı olan ajansın, Estonya bütçesine aylık vergi ödemeleri yaklaşık 30 bin euro.