'Macaristan-Sırbistan sınırında göçmen hareketliliği arttı'

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, göçmenlerin Sırbistan'dan Macaristan'a girebilmek için sınırda kazdıkları 2 tünelin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Sırp-Macar sınırında göçmen hareketlerinde ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Macaristan'ın göçle mücadele etmeye devam ettiğini belirten Gulyas, bu yıl göçmenlerin 11 bin 808 defa Macaristan-Sırbistan sınırındaki dikenli telleri aşarak Macaristan'a girmeye çalıştığını dile getirdi.

Gulyas, göçmenlerin Macaristan'a girebilmek için yeni teknikler geliştirdiğine dikkati çekerek, "Göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis (Macaristan-Sırbistan), sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı. Birisi Csongrad bölgesindeki Asotthalom'da 34 metre, diğeri ise Bacs-Kiskun bölgesindeki Csikera'da 21.7 metre uzunluğunda" ifadelerini kullandı.

Sınır koruma kuvvetlerinin söz konusu tünelleri kapattığını da vurgulayan Gulyas, göçmenlerin Macaristan'a girişlerinin her alanda engellendiğini söyledi.