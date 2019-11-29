Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Kısa sürede kendisini toparlayan Merkel, hızlı bir şekilde kürsüdeki yerini alarak, çevresindekilere el işaretiyle iyi olduğu mesajını verdi.
Almanya Başbakanı, kürsüye çıktıktan sonraki ilk cümlelerinde, "Merdivenleri görmedim, bir dahaki sefere bunu dikkate alacağım" dedi.
Looks like Merkel has been on the piss with Junckers again pic.twitter.com/DCDv3T2SEp— Martin Donovan (@303marty) November 28, 2019
Almanya Başbakanı sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)